Le tournoi de hockey amérindien fête ses 20 ans

Toute la communauté de Pessamit sera en liesse, du 1er au 3 novembre prochain, à l’occasion de la 20e édition du tournoi de hockey amérindien à l’affiche sur la surface glacée du centre Ushteshimau.

La classique annuelle de hockey adulte offrira de l’action dans quatre divisions et se prépare à accueillir des équipes amérindiennes de peu partout au Québec et sur la Côte-Nord.

Les classes compétition, participation B, participation C et vétérans seront accessibles et offriront un total de 30 000 $ en bourses aux troupes championnes dont un chèque de 12 000 $ au meilleur club du volet compétitif.

La 19e édition avait attiré 22 clubs en 2018. « Nous avons déjà des nouvelles équipes provenant des secteurs de Goose Bay et de Kawawachikamach qui ont manifesté leur intérêt pour cette année spéciale », a expliqué Carl Bacon, l’un des coordonnateurs du tournoi.

Deux clubs honorés

Le porte-parole rappelle que plusieurs partenaires s’impliquent dans la bonne réussite de cet événement, qui génère des retombées économiques importantes pour la communauté innue.

« Nous profiterons aussi de l’occasion pour souligner le 25e anniversaire d’existence des Montagnais de Pessamit ainsi que le 20e anniversaire du Peshut de Pessamit, qui seront évidemment en action durant le week-end. »

Amorcée depuis plusieurs semaines, la période d’inscription se poursuit de plus belle et s’échelonnera jusqu’au 25 octobre avec l’objectif d’attirer au moins 25 formations.

En vitesse

Amorcé dans l’aréna Valère-Bouchard de Chute-aux-Outardes, le tournoi amérindien s’est ensuite déplacé au centre sportif de Pessamit, qui a officiellement ouvert ses portes le 17 janvier 2002…

Pour en savoir plus long sur les modalités du tournoi ou pour s’inscrire, il est possible de rejoindre Carl Bacon au 418 567-1246 poste 1201.