Légalisation du cannabis, un an plus tard – Les Québécois sont de gros consommateurs

(N.D.) La SQDC refuse de dévoiler les statistiques régionales sur la consommation de cannabis. Il est impossible de savoir combien de produits ont été livrés dans la région. La société d’État explique cette position en affirmant que son rôle n’est pas d’en faire la promotion. Voici donc quelques faits au sujet de la vente de cannabis au Québec, tirés du rapport annuel de la SQDC.

Profits

Tous les profits de la SQDC seront versés sous forme de dividendes dans le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis, qui sert notamment à financer des activités de prévention et de recherche en matière de cannabis.

Qualité

La SQDC s’engage à sélectionner avec soin une gamme de produits de qualité respectant les plus hautes normes de Santé Canada. Par exemple, tous les produits qu’elle commercialise sont exempts de contaminants et de pesticides non homologués par Santé Canada.

Accompagnement

Les employés de la SQDC bénéficient d’une formation de quelque 20 heures, élaborée en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, couvrant des thèmes aussi variés que la botanique, les lois en vigueur, les produits, leurs effets immédiats, leurs modes de consommation, les risques et les contre- indications, ainsi que l’éthique de vente et les relations avec les clients.

Facebook

La page Facebook de la SQDC a aussi servi de point de contact pour les Québécois. Le 17 octobre seulement, plus de 200 questions ont été posées. En date du 30 mars 2019, la SQDC comptait 14 520 abonnés et 3 970 abonnés à son compte twitter. Entre le 17 octobre 2018 et le 30 mars 2019, le site a reçu plus de six millions de visites.

Prix

Ainsi, au cours du dernier exercice, la SQDC a proposé, pour les produits de fleur séchée, un prix moyen de 7,76 $ le gramme taxes incluses, alors que le prix moyen pour la même quantité était de 9,99 $ dans le reste du Canada. Il est par ailleurs intéressant de constater que la SQDC offre le prix moyen le plus bas sur le marché légal au Canada.

Chaine d’approvisionnement

Au cours de son exercice financier, la SQDC s’est approvisionnée auprès de six producteurs, qui avaient pour mandat de lui fournir jusqu’à 58 tonnes de cannabis pendant la première année. Il est à noter qu’au cours de l’exercice financier terminé le 30 mars 2019, c’est malgré tout au Québec que s’est vendu l’un des plus grands volumes de cannabis récréatif au Canada. En effet, en se basant sur les données publiées par Statistique Canada, la Société estime avoir vendu près de 30 % de la quantité de cannabis récréatif légal totale vendue au pays.

Vente et situation financière

Entre le 17 octobre 2018 et le 30 mars 2019, la SQDC a enregistré des ventes globales de 71 millions de dollars. Ce résultat des ventes, moins élevé que prévu, a été causé par les défis d’approvisionnement qui ont occasionné un ralentissement notable du déploiement du réseau de succursales de la société d’État ainsi qu’une réduction des heures d’ouverture.