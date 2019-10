Guylaine Tanguay illuminera le 10e du Sentier de Noël

Guylaine Tanguay clôturera le week-end de la 10e édition du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer. La chanteuse country présentera son spectacle Que les fêtes commencent! à l’église Sainte-Anne de Portneuf le dimanche 8 décembre à 15 h.

La chanteuse originaire de Girardville au Saguenay-Lac-Saint-Jean, promet un concert inoubliable où elle mettra la table aux traditionnelles réunions de famille entourée de ses musiciens.

Regorgeant de classiques incontournables du temps des fêtes concoctés dans la plus pure tradition country, le spectacle de Guylaine Tanguay rend hommage à notre folklore et aux chansons qui nous ont tant fait danser et chanter.

Les billets sont en vente depuis le 10 octobre en quantité limitée à partir de 20 $ plus taxes Ils sont disponibles directement en ligne au www. lepointdvente.com/sentier2019 ou au bureau municipal.

Le Sentier de Noël a été créé à Portneuf-sur-Mer par le milieu en 2010, afin de donner une vitrine aux activités culturelles extérieures dans le secteur de la Haute-Côte-Nord. Fort de différents partenariats au fil du temps avec différentes entreprises ou organismes culturels, c’est plus de 200 bénévoles et acteurs qui ont porté à bout de bras cet événement, premier en son genre au Québec.

Pour souligner le 10e anniversaire, la poétesse, auteure et comédienne Erika Soucy en a accepté la présidence d’honneur.