Journées de la culture – De la couleur au Complexe Guy-Ouellet

La 23e édition des Journées de la culture n’est pas passée inaperçue à Forestville. En effet, les jeunes du primaire de l’école St-Luc ont contribué à la conception d’un corridor culturel au Complexe Guy-Ouellet.

Dans la suite du 75e anniversaire de la Ville, c’est sur le thème de la forêt et la devise Per Sylvam qu’ont été lancées les activités avec un rallye tenu à la bibliothèque Camille Bouchard.

Nouveaux projets

En collaboration avec les enseignantes des classes de 5e et 6e années, Joany Hovington et Nadine Otis, l’animatrice en loisirs et sports de la Ville, Véronique Lévesque, a mis sur pied un projet des plus intéressants. « Je prenais tous les jeunes en photos et ensuite ils devaient dessiner leur moitié de visage au crayon plomb », précise-t-elle.

L’Arbre d’automne a fait un retour marquant au sein de la programmation 2019 des Journées de la culture. Réalisée en 2016, les jeunes étaient heureux de revoir leurs tableaux ainsi que leurs noms inscrits dans le tronc et les branches de l’œuvre.

Les photos du 75e anniversaire ont été présentées aux jeunes qui ont pu faire un retour en arrière grâce aux clichés représentant les loisirs et organismes de Forestville au cours des années.

« Bref, un corridor culturel qui met de la couleur au Complexe Guy-Ouellet », a conclut Véronique Lévesque.