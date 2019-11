Des bagages à offrir aux enfants de la DPJ

La Côte-Nord et six autres régions du Québec embarquent cet automne dans la première édition de l’aventure de Bagage de vie, un nouvel organisme qui vise la collecte de bagages à offrir aux jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Bagage de vie est venu au monde dans l’espoir qu’un jour, plus aucun jeune n’ait à transporter ses effets personnels dans des sacs de poubelles. « C’est pour éviter ça. C’est des enfants qui viennent déjà équipés d’un lourd bagage et c’est (les sacs) rajouter de la lourdeur à leur cheminement », précise la porte-parole de l’organisme, Catherine I. Elle préfère taire son nom de famille puisqu’elle travaille dans le secteur public et qu’elle veut faire rayonner l’initiative et non elle-même, explique-t-elle au bout du fil.

Par l’entremise de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan et la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, la population est invitée à participer aux deux activités de récolte qui se dérouleront simultanément le 7 novembre, de 13 h à 21 h, au Centre Manicouagan à Baie-Comeau et à Place de Ville à Sept-Îles.

À chaque endroit, l’objectif est fixé à 50 dons de bagages neufs ou usagés en excellente condition. Ces bagages peuvent prendre diverses formes, comme des sacs neufs au logo d’entreprises ou d’organismes, des sacs à couches, des sacs de sport, de petites poches de hockey ou des sacs à dos de randonnée. Les deux fondations assureront leur distribution aux jeunes qui n’en ont pas.

Sur les six régions du Québec qui ont embarqué dans l’initiative lancée par la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord est la première à offrir deux points de collecte à sa population en raison de la grandeur de son territoire. Plus tard cet automne, le Saguenay-Lac-Saint-Jean en offrira quatre. Fait à noter, ces deux dernières régions sont les seules à l’est de Québec à avoir embarqué dans l’aventure de Bagage de vie.