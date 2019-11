Loisir et Sport Côte-Nord fait briller ses acteurs

Loisir et Sport Côte-Nord a une fois de plus honoré ses acteurs de premier plan; les athlètes, ainsi que ceux et celles derrière eux, lors de la 18e édition de son Gala Méritas, événement souligné le samedi 2 novembre à la chaleureuse salle communautaire Mamuitunanut de Pessamit, en présence de 200 convives.

Récipiendaires d’un trophée ou non, tous les athlètes sont ressortis gagnants de la soirée, qu’ils soient de niveau relève, élite Côte-Nord ou élite provinciale. Pas moins de 48 400$ ont été distribués en bourses lors du Gala Méritas.

Les athlètes nord-côtiers qui ont représenté le pays ou la belle province en compétitions multisports ont également eu droit à leur part; la hockeyeuse septilienne Mélodie Bouchard pour sa participation aux Universiades en Russie, la judoka port-cartoise Sophie Lapointe et la skieuse (alpin) baie-comoise Megan Heckey pour les Jeux du Canada à Red Deer en Alberta ainsi que Charles Paquet (triathlon) de Port-Cartier et Mina Coulombe (judo) de Baie-Comeau pour les Jeux panaméricains 2019 de Lima au Pérou.

Parmi tous les athlètes ou leurs représentants qui ont défilé sur la scène lors du Gala, une douzaine se sont vu remettre le trophée de leur catégorie, et tous ont reçu un capteur de rêve de l’artiste Julie Minville.

Les grands gagnants de la soirée, honorés du titre « Athlète de l’année » féminin et masculin en sport individuel et collectif, sont Cloé St-Gelais de Sept-Îles en volleyball, Léony-Danika Guimont de Baie-Comeau en cross-country, Jules Croteau de Sept-Îles en athlétisme et Philippe Jauron, également de Sept-Îles, en curling, récompensé pour une deuxième année consécutive.

Les autres lauréats de la 18e édition sont le Husky volleyball juvénile féminin (équipe de l’année), Guillaume Duchesne-Lessard (entraîneur de l’année), Pascale Lapointe (officiel de l’année), Annie Ruest (administrateur de l’année), Juliette Cormier (personnalité Jeux du Québec – Bourse Alice Cloutier), Jérémy Thibodeau (athlète de l’année – personne handicapée), le comité organisateur des Jeux autochtones Inter-Bandes 2019 Sept-Îles/Uashat mak Mani-utenam (événement de l’année) ainsi que Judith Leclerc (volet national) et Pascale Turbide (volet régional) pour le Prix du bénévolat Dollard-Morin.

Président d’honneur de l’événement, Jean-Luc Hervieux, qui a consacré une grande partie de sa vie à son implication dans le milieu du loisir et du sport à Pessamit, en plus d’être un des architectes de la patinoire extérieure et sa surface de dek hockey, a choisi de verser sa bourse aux athlètes autochtones de la Côte-Nord qui prendront part aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord qui auront lieu à Halifax du 12 au 19 juillet 2020.

En ce sens, Loisir et Sport Côte-Nord ajoutera une catégorie de bourses lors de la prochaine édition de son gala. Au même titre qu’il récompense ses athlètes qui prennent part à des compétitions multisports majeures, les sportifs des communautés autochtones de la région qui prendront part aux éditions des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord recevront aussi une somme d’argent. Cette initiative a été amenée par Tania Courtois, administratrice de la Fondation Loisir Côte-Nord.

L’édition 2020 du Gala Méritas Loisir et Sport Côte-Nord est prévue à Sept-Îles dans un an.

« Athlète masculin de l’année en sport individuel » – Jules Croteau, athlétisme, Sept-Îles

« Athlète masculin de l’année en sport collectif » – Philippe Jauron, curling, Sept-Îles

« Athlète féminine de l’année en sport individuel » – Léony-Danika Guimont, cross-country/athlétisme, Baie-Comeau

« Athlète féminine de l’année en sport collectif » – Cloé St-Gelais, volleyball, Sept-Îles

« Athlète personne handicapée » – Jérémy Thibodeau, athlétisme, Baie-Comeau

« Personnalité Jeux du Québec et Bourse Alice-Cloutier » – Juliette Cormier, ski alpin, Baie-Comeau

« Équipe de l’année » – Husky juvénile féminin de Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, volleyball, Sept-Îles

« Entraîneur de l’année » – Guillaume Duchesne-Lessard, athlétisme/cross-country, Baie-Comeau

« Officiel de l’année » – Pascale Lapointe, patinage artistique, Sept-Îles

« Administrateur de l’année » – Annie Forest, soccer, Forestville

« Événement de l’année » – Jeux Autochtones Inter-Bandes 2019, Sept-Îles/Uashat mak Mani-utenam

« Prix du bénévolat Dollard-Morin – Volet national » – Judith Leclerc, Sept-Îles

« Prix du bénévolat Dollard-Morin – Volet régional » – Pascale Turbide, Sept-Îles

« Bourse du Président d’honneur » – Athlètes autochtones pour les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord – Halifax 2020