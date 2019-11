ApprentiStage, c’est mercredi que ça se passe

Plusieurs milieux de travail de la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord accueilleront de jeunes stagiaires, le mercredi 13 novembre, à l’occasion de la cinquième édition de l’événement ApprentiStage, chapeauté par la Commission scolaire de l’Estuaire et ses partenaires.

La majorité des 256 étudiants qui ont répondu présents pourront dès demain explorer un métier ou une profession qui les attire de façon à confirmer ou infirmer leur choix de programme d’études postsecondaires. En raison de diverses contraintes, une poignée de jeunes réaliseront leur journée de stage d’ici à la première semaine de décembre.

Au total, 80 employeurs de la région ouvriront leurs portes à 187 jeunes de la Manicouagan et 69 de la Haute-Côte-Nord, la plupart en cinquième secondaire, mais également des étudiants de groupes d’enseignement modulaire et de la formation générale aux adultes.

Nouveautés

Si les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité publique demeurent encore très attrayants auprès des étudiants, quelques nouveaux milieux gagnent en popularité.

Ainsi, après quelques années plus difficiles, le métier d’ambulancier reprend du galon auprès des élèves de la Manicouagan qui seront six élèves à s’en imprégner. Ils seront reçus à la caserne, se familiariseront avec les équipements et discuteront avec des ambulanciers. Quand on sait que le cégep de Baie-Comeau offrira une nouvelle formation en Soins préhospitaliers d’urgence à l’automne 2019, cet intérêt est bienvenu.

Toujours dans la région de Baie-Comeau, d’autres secteurs apparaissent, comme le tatouage, la mise en scène, la justice, l’esthétique, l’industrie du voyage et l’enseignement collégial.

Les grands employeurs tels qu’Hydro-Québec, Alcoa, la Commission scolaire de l’Estuaire et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord accueilleront encore une fois de nombreux stagiaires intéressés par divers métiers et professions. La Sûreté du Québec reste aussi très populaire avec l’accueil d’une vingtaine de jeunes.

En Haute-Côte-Nord

Du côté de la Haute-Côte-Nord et des milieux de stage plus particuliers, un étudiant ira découvrir le domaine de la santé animale en faisant la route jusqu’au Saguenay, tandis qu’un autre se familiarisera avec le procédé de fabrication des différents types de bière et de spiritueux grâce à la microbrasserie de Tadoussac.

La station de trafic maritime de la Garde côtière aux Escoumins accueillera quatre élèves, tandis qu’une autre passera une journée en forêt avec une employée de Boisaco.

Soulignons que l’intérêt de plusieurs jeunes pour les métiers manuels tels que soudeur-monteur, machiniste, ébéniste ou électricien, entre autres, est aussi très bienvenu dans un marché du travail rempli de possibilités.

L’événement ApprentiStage est coordonné par les services éducatifs de la Commission scolaire de l’Estuaire et son comité organisateur réunit notamment les conseillers d’orientation. Une dizaine de partenaires du milieu des affaires sont également associés de près au succès de la journée.