Commission Laurent : les autochtones seront consultés

Les autochtones seront consultés dans le cadre de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. La présidente, Régine Laurent, a expliqué que des rencontres auront lieu avec des organisations nationales.

En point de presse ce matin, Mme Laurent a d’entrée de jeu abordé l’absence de représentants autochtones durant les trois jours d’audience qui se tiennent à Sept-Îles.

« En ce qui concerne la réalité autochtone, on est très conscient qu’il y a plusieurs communautés sur la Côte-Nord, et que leurs enfants sont surreprésentés dans les signalements à la protection de la jeunesse. Le décret qui nous régi, stipule que la commission doit prendre en compte la réalité des populations autochtones en s’appuyant notamment sur les travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics et sur les résultats de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées », a mentionné la présidente.

Mme Laurent a indiqué que le travail d’analyse de ces rapports a déjà commencé. Des rencontres avec des organismes et des représentants autochtones sont prévues afin que les commissaires puissent obtenir leurs points de vue sur ces rapports.