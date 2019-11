La Haute-Côte-Nord goûte à la première tempête

La première tempête fait rage depuis quelques heures en Haute-Côte-Nord et déjà, les conditions difficiles, incitent le ministère des Transports à interdire la circulation aux véhicules lourds sur la route 138, entre Tadoussac et Forestville, et ce d’est en ouest.

On indique que la chaussée de la route 138 est enneigée et la visibilité réduite de Tadoussac jusqu’à Colombier. La visibilité est considérée bonne de Colombier jusqu’à Baie-Comeau, mais la chaussée est enneigée.

De plus, les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence dans le secteur des travaux de la côte Arsène-Gagnon, plus précisément à l’ouest du chemin Girard, alors qu’une entrave mineure est en place depuis le début des travaux.

Le service de traversier Matane-Côte-Nord est fermé en raison des conditions difficiles alors que celui de Tadoussac-Baie-Ste-Catherine maintient des départs aux 40 minutes seulement avec un seul traversier en fonction.

Toutes les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire sont fermées aujourd’hui. Le Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Haute-Côte-Nord annonce que toutes les collectes prévues aujourd’hui sont reportées à demain.

Environnement Canada prévoit une accumulation totale de 15 à 25 cm d’ici mercredi matin. Cette neige sera accompagnée de vents forts ce qui réduira localement la visibilité dans la poudrerie. Selon les données de MétéoMédia, les accumulations de neige devraient être plus importantes cet avant-midi et diminuer par la suite.