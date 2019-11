La traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins devrait revenir en 2020

Si l’on se fie aux propos du chef de la Première nation des Innus Essipit, Martin Dufour, l’avenir du service de traversier Trois-Pistoles–Les Escoumins ne semble pas compromis. Selon ses dires, ce serait « une question de jours », avant de pouvoir enfin, annoncer des développements dans ce dossier.

De peur de faire avorter le dénouement tant attendu et dans le respect des stratégies politiques, le chef de la Première nation des Innus Essipit est prudent dans ses commentaires, mais il avoue être confiant quant à la tournure des événements dans cette affaire.

« On attend des nouvelles prochainement et nous avons une très bonne écoute du ministre Bonnardel », confirme Martin Dufour, qui agit également comme président de la Compagnie de navigation des Basques, propriétaire de l’Héritage 1 qui relie Trois-Pistoles aux Escoumins et constituée de représentants des deux localités et de la communauté innue d’Essipit.

En septembre, des représentants de la Compagnie de navigation des Basques ont rencontré le ministre des Transports François Bonnardel.

Bien qu’il n’a pas l’intention d’en dévoiler davantage, Martin Dufour ajoute que « des nouvelles devraient être annoncées » incessamment, mais il refuse de confirmer l’imminence d’un plan d’aide financière de 5 M$, visant à mettre à niveau l’Héritage 1, amarré au quai de Trois-Pistoles.

Est-ce que le ministre Bonnardel aurait dans son jeu un autre plan pour assurer la pérennité du service de traversier Trois-Pistoles-Les Escoumins? Le chef Dufour décline toute réponse, promettant de revenir sur la place publique dès qu’il aura des confirmations venant du cabinet du ministre des Transports.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le capitaine de l’Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, a partagé ses craintes avec les médias, quant au délais de plus en plus serrés pour mettre le navire en cale sèche en vue des travaux nécessaires pour l’obtention des autorisations de navigation délivrées par Transport Canada, mettant ainsi en péril la saison 2020.

Martin Dufour a refusé de commenter les propos de Monsieur Rioux, ajoutant simplement que « tous les intervenants travaillaient dans ce sens-là », c’est-à-dire dans le but d’assurer le retour du service dès le début de la saison prochaine.

Pendant ce temps, la Société des traversiers du Québec (STQ) se prépare à faire ses recommandations quant aux différents liens interrives, une commande du ministre des Transports.