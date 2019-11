Des « gratteux » s’ajoutent à la campagne d’achat local

La campagne L’achat local c’est dans l’sac est officiellement lancée. Des « gratteux » de participation à l’image de la campagne, sont actuellement en place chez les entreprises participantes de la Haute-Côte-Nord. Les coupons qui étaient utilisés lors des années antérieures, sont donc remplacés par ces billets à gratter.

Toujours sous la responsabilité de la SADC de la Haute-Côte-Nord, la Société de développement de Sacré-Cœur et la MRC de La Haute-Côte-Nord, la campagne est destinée à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus.

Avec ce nouveau concept simplifié, la campagne permettra de sensibiliser les résidents aux impacts de leurs habitudes d’achats tout en garantissant un retour sur investissement pour les marchands participants.

Grands prix et prix instantanés

Le fonctionnement est assez simple: le consommateur se procure des « gratteux » de participation lors de l’achat de biens et services chez les entreprises participantes. Il court la chance de gagner des prix instantanés qui devront absolument être dépensés chez le marchand qui lui a remis le « gratteux ».

En plus des prix instantanés, des finalistes seront dévoilés via des « gratteux » prévus à cet effet. À la fin de la campagne, un tirage au sort aura lieu et déterminera deux grands gagnants (un par secteur) de 3 000 $ chacun et deux gagnants ( un par secteur) de 500 $ chacun.

Ces grands prix permettront aux gagnants de dépenser dans les entreprises participantes de leur choix. De plus, un prix d’une valeur de 100 $ en certificats-cadeaux sera tiré au sort lors d’un concours sur la page Facebook L’achat local c’est dans l’sac.

Les prix : des bons d’achats

« Tous les montants gagnés seront remis sous forme de bons d’achats, précise Audrey Gagné de la SADCHCN. Ceux-ci seront non monnayables et non échangeables. Les gagnants devront utiliser les bons d’achats uniquement chez les détaillants participants à la campagne 2019 ».

Les noms des gagnants des différents prix seront annoncés dans les médias locaux.