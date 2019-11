Bonne retraite Gérard!

En mai dernier, monsieur Gérard Lavoie prenait officiellement sa retraite, après plus de 41 ans de métier en tant que Technicien Ambulancier Paramédic au service de la population de la Haute-Côte-Nord.

Au fil des années, il a vécu des situations drôles, attendrissantes et malheureusement tristes à l’occasion. Mais c’est avec cœur et passion qu’il a toujours exercé son métier.

Arrivé de la Gaspésie pour aider son beau-frère et sa sœur le temps d’un été alors qu’il était encore tout jeune homme, il a pris femme et pays et n’est jamais reparti.

Il a, au fil des ans, connu l’évolution remarquable de ce métier qui est passé de simple ambulancier/brancardier où sa tâche consistait pratiquement à embarquer le patient dans un véhicule et le conduire rapidement à l’hôpital le plus proche, à une augmentation incessante des compétences, consacrant des heures incalculables à la formation et la révision, qu’il réussissait toujours avec brio et professionnalisme.

Devenu Paramédic, il pouvait maintenant commencer les soins auprès des patients et les préparer à l’arrivée à l’hôpital, afin de leur donner les meilleures chances possibles.

Désirant toujours donner le meilleur à la population qui a appris à le connaître, tant par son métier que son implication dans les divers organismes régionaux comme les débuts du Club Optimiste, sa contribution aux Chevaliers de Colomb, divers comités et bien d’autres, il a consacré le temps nécessaire pour faire la différence dans la vie des autres.

Au nom de ses collègues de travail qui l’auront côtoyé au cours de ce long parcours de plus de 40 ans, j’aimerais lui souhaiter une retraite des plus agréables auprès de sa conjointe, de sa famille et de ses amis.

Luc Lévesque

ami et partenaire des 12 dernières années

Les Escoumins