Loisir et Sport Côte-Nord fait briller ses acteurs

Loisir et Sport Côte-Nord a une fois de plus honoré ses acteurs de premier plan; les athlètes, ainsi que ceux et celles derrière eux, lors de la 18e édition de son Gala Méritas, événement souligné le samedi 2 novembre à la chaleureuse salle communautaire Mamuitunanut de Pessamit, en présence de 200 convives.

Pas moins de 48 400 $ ont été distribués en bourses lors du Gala Méritas dont la présidence d’honneur fut assumée par Jean-Luc Hervieux, qui a consacré une grande partie de sa vie au sport et loisir à Pessamit.

Les athlètes nord-côtiers qui ont représenté le pays ou la belle province en compétitions multisports ont également eu droit à leur part; la hockeyeuse septilienne Mélodie Bouchard pour sa participation aux Universiades en Russie, la judoka port-cartoise Sophie Lapointe et la skieuse (alpin) baie-comoise Megan Heckey pour les Jeux du Canada à Red Deer en Alberta ainsi que Charles Paquet (triathlon) de Port-Cartier et Mina Coulombe (judo) de Baie-Comeau pour les Jeux panaméricains 2019 de Lima au Pérou.

Les grands gagnants de la soirée, honorés du titre « Athlète de l’année » féminin et masculin en sport individuel et collectif, sont Cloé St-Gelais de Sept-Îles en volleyball, Léony-Danika Guimont de Baie-Comeau en cross-country, Jules Croteau de Sept-Îles en athlétisme et Philippe Jauron, également de Sept-Îles, en curling, récompensé pour une deuxième année consécutive.

Les autres lauréats de la 18e édition sont le Husky volleyball juvénile féminin (équipe de l’année), Guillaume Duchesne-Lessard (entraîneur de l’année), Pascale Lapointe (officielle de l’année), Annie Forest du Club Soccer Forestville (administrateur de l’année), Juliette Cormier (personnalité Jeux du Québec – Bourse Alice-Cloutier), Jérémy Thibodeau (athlète de l’année – personne handicapée), le comité organisateur des Jeux autochtones Inter-Bandes 2019 Sept-Îles/Uashat mak Mani-utenam (événement de l’année) ainsi que Judith Leclerc (volet national) et Pascale Turbide (volet régional) pour le Prix du bénévolat Dollard-Morin.

L’édition 2020 du Gala Méritas Loisir et Sport Côte-Nord est prévue à Sept-Îles.