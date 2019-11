La Société des traversiers du Québec ramène la liaison aérienne

La Société des traversiers du Québec (STQ) ne laissera pas les usagers du NM Sareema I sans plan pour les prochains jours. Elle annonce le retour de la liaison aérienne.

Pour combler l’absence possible de service maritime pendant que les travaux se poursuivent sur le NM Saaremaa I et en raison des récentes annulations dues aux conditions météorologiques exceptionnelles, la STQ offrira la navette aérienne entre Mont-Joli et la Côte-Nord (Pointe-Lebel / Sept-Îles) du 20 au 24 novembre.

« La liaison aérienne sera maintenue même si le NM Saaremaa I revient en service, et ce, afin de permettre aux clients de planifier leurs déplacements efficacement », précise la STQ.

Pour mercredi et jeudi, l’horaire de départ des vols est le suivant : Mont-Joli/Baie-Comeau à 9h, Baie-Comeau/Mont-Joli à 11h, Mont-Joli/Sept-Îles à 15h et Sept-Îles/Mont-Joli à 16h30. Pour les trois jours suivants, les heures demeurent les mêmes, mais pour l’avant-midi, il s’agit de Sept-Îles et pour l’après-midi de Baie-Comeau.

Le tarif aérien est fixé à 20$ pour les 16-64 ans, 15$ pour les 65 ans et plus, 10$ pour les 6 à 15 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.

« Les réservations sont obligatoires en téléphonant au 418 562-2500 (1 877 562-6560) ou en se présentant en personne à la gare fluviale de Matane. Le paiement entier sera prélevé sur une carte de crédit au moment de la réservation. Le service des réservations sera ouvert exceptionnellement jusqu’à 21 h ce soir, le mardi 19 novembre. Il reprendra son horaire régulier par la suite », mentionne la STQ.

Il est demandé de vous présenter directement à l’aéroport environ 45 minutes avant l’heure prévue du vol. Pour plus d’informations : www.traversiers.com.