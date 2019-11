Marilyn et Catherine se préparent à l’aventure

Marilyn Hovington et Catherine Simard se préparent déjà à l’aventure d’une vie. Un périple à vocation humanitaire qui les mènera au cœur de la Cordillère des Andes en Argentine, dans le cadre du Trophée Roses des Andes 2021.

Ce n’est pas d’hier que les deux amies aventurières désirent participer à un défi du genre. « Nous avons ce rêve depuis quatre ans, dit Marilyn. Mais nous avons eu des enfants et la vie en a décidé autrement. Mais là nous sommes déterminées ».

Elles forment l’équipage 78, Les Roses Tout Feu Tout Flamme. Catherine, directrice générale de la Zec de Forestville, se décrit comme une jeune femme spontanée et polyvalente alors que Marilyn, agente Service aux membres à la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord, s’avoue espiègle et déterminée.

Depuis plusieurs semaines déjà, ces intrépides dans la jeune trentaine ont commencé à se faire voir, question de sensibiliser le milieu à leur ambitieux projet dont les fonds sont destinés à l’Association Enfants du désert.

Ce périple dans le désert argentin implique on s’en doute, un investissement considérable pour les deux Forestvilloises, qui sont à la recherche de commanditaires afin de réunir les 30 000 $ requis par l’organisation.

« Nous avons effectué une activité de visibilité lors de la soirée du chasseur et nous espérons recruter des partenaires qui s’associeront à notre cause », ajoute Catherine, la pilote de l’équipage.

Rassurée par ses habiletés de navigatrice, sa compagne d’aventure se plaît dans ses responsabilités de co-pilote. « Nous avons chacune nos forces et on se complète bien», précise Marilyn.

Question d’écarter toute ambiguïté et de récolter des sous dans les règles de l’art, elles ont créé un organisme à but non lucratif (OBNL), administré par des alliées de confiance : Julie Tremblay, Cathy Maltais, Véronique Lévesque et Marie-Ève Boivin.

Prévue quelque part en avril 2021, la 7e édition du Trophée Roses des Andes réunira 16 équipes du Québec. Cette compétition exclusivement réservée aux femmes est issue de la tradition des rallyes raids africains.

Par équipe de deux et à bord d’un 4 X 4, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, tout en respectant les différents contrôles de passage.

Cette semaine, Les Roses Tout Feu Tout Flamme se rendront à Québec pour une première rencontre avec l’organisation du rallye. Un plan de partenariat est également disponible afin de les supporter.