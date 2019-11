Tourisme Côte-Nord collectionne les honneurs

Tourisme Côte-Nord vit présentement des moments très fructueux et a de nouveau fait la manchette, la semaine dernière, lors de la remise des Prix Excellence Tourisme tenue dans le cadre du Sommet du tourisme à Drummondville.

Après avoir raflé un premier Azimut argent, deux semaines plus tôt, lors d’une soirée soulignant les Journées de l’accueil tenue à Baie-Saint-Paul, l’organisme régional est revenu à la charge dans le Centre-du-Québec.

Tourisme Côte-Nord s’est vu remettre le prix Initiative de partenariat dans le cadre de la dernière édition de Montréal en Lumière 2019, tenu en février dernier, et a su mettre en valeur l’unicité de la région dans le cadre de cet événement majeur.

Ex æquo avec le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal-Pointes-à-Callières dans la récolte de ce prix, le corécipiendaire a pu réaliser son projet grâce à une collaboration avec Tourisme Montréal, Tourisme Sept-Îles, la Réserve du parc de l’Archipel-de-Mingan ainsi que la Société de développement économique de Uashat Mak Manai-Utenam.

Coup de cœur

La soirée mémorable du 13 novembre a été complétée par une autre mention honorifique décernée à la suite d’un vote du public, qui a choisi l’équipe de Tourisme Côte-Nord comme Coup de cœur pour son partenariat avec Montréal en Lumière 2019.

Cette reconnaissance populaire a, du même coup, permis au vainqueur de recevoir la bourse Médias Québecor de 50 000 $, qui lui permettra d’investir cette somme en placement média sur les différentes plateformes du groupe Québecor.

« On savait que notre dossier était solide, mais c’était difficile à prédire. Nous sommes très heureux. Il s’agit d’un montant important, qui va générer des retombées chez nos partenaires et nos commerçants », a commenté Mario Leblanc avec beaucoup de fierté.

Notoriété

« Je pense que tout cela va contribuer à la notoriété et à la fierté de notre région. La Côte-Nord continue de se développer et d’accomplir de belles choses que le reste du Québec réalise de plus en plus. »

Dossiers importants

Inspirés par ces belles récompenses publiques, les intervenants régionaux, qui ont récemment créé une table de concertation sur les véhicules hors-route, ont vite renoué avec leurs différents mandats.

Plusieurs dossiers importants sont sur la table pour l’organisme, dont la mise en place de forfaits accessibles et attrayants pour la clientèle européenne et québécoise dans le cadre du nouveau programme d’aide financière Explore Québec lancé par le ministère du Tourisme du Québec.