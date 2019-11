Marilène Gill devient whip adjointe

La députée de Manicouagan Marilène Gill, a été nommée à la fonction de whip adjointe lors du premier caucus du Bloc Québécois tenu à Ottawa. Elle assumera également la présidence du caucus des jeunes parents.

Madame Gill travaillera de concert avec la whip en chef, Claude DeBellefeuille alors que Christine Normandin, députée de St-Jean, occupera la fonction de leader parlementaire adjointe. Enfin, un troisième officier, Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle, a obtenu le poste électif de vice-présidente du caucus.

La député de Manicouagan s’est dite honorée d’assumer de telles fonctions au sein de son Parti. Depuis l’élection du 21 octobre, la députée de Manicouagan s’est vu confier par le chef du Bloc Québécois les dossiers Pêches et Océans, et Garde côtière canadienne, et Famille, Enfants et Développement social.