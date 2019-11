Faire le plein à Longue-Rive, c’est de nouveau possible

Depuis le 8 novembre, les résidents de Longue-Rive et les gens de passage, peuvent à nouveau faire le plein d’essence ou de diesel dans la localité, chez Alimentation J.M.D.S. Un service qui n’était plus offert depuis près de deux ans.

Sous la bannière Nutrinor Energies, la nouvelle pompe 3 en 1 est située sur le terrain adjacent à l’épicerie.

En opération depuis deux semaines, l’achalandage est déjà très significatif, se réjouit Martin Jourdain, propriétaire. « Je trouvais ça malheureux que nous n’ayons plus d’essence dans le village, déjà que nous n’avons plus de Caisse populaire. Mais les gens sont contents et il y en a qui viennent me remercier. »

Les travaux qui ont duréenviron trois semaines, ont nécessité un investissement total de 240 000 $ auquel ont contribué la Municipalité de Longue-Rive qui a investi 25 000 $ dans le projet, alors que la MRCde La Haute-Côte-Nord a souscrit 20000$ via le Fonds de développement des territoires. « Je suis très reconnaissant envers les élus de la Municipalité et ceux des autres localités d’avoir accepté que ce projet ce concrétise », a remercié M.Jourdain.

Alors qu’il a commencé dans l’entreprise propriété d’Albert Savard il y a 47 ans « à démêler les bouteilles vides », Martin Jourdain s’est retrouvé responsable de la boucherie quelques années plus tard, poste qu’il a également occupé sous la direction de Jeannot Savard, pour ensuite devenir propriétaire il y a 20 ans.

Appuyé par une solide équipe de 4 employés « une petite famille », monsieur Jourdain est toujours en charge de la boucherie d’Alimentation J.M.D.S.