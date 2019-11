Des bourses pour former des préposés

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord offrira des bourses afin d’encourager la formation de bénéficiaires et d’auxiliaires aux services de santé et sociaux et, par ricochet, atténuer l’importante pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans ce domaine.

Dans le cadre d’une association avec le milieu de la formation professionnelle de la Côte-Nord, le CISSS remettra 17 bourses de 7 500 $ aux personnes prêtes à travailler dans ses installations pendant leurs études.

Dans les faits, ces bourses s’inscrivent dans la foulée de l’annonce de l’été 2019 du gouvernement du Québec à l’effet que 2 000 bourses de 7 500 $ seraient disponibles à travers le Québec pour atténuer la pénurie de préposés aux bénéficiaires.

En plus de cet avantage pécuniaire, les centres de formation de Baie-Comeau, Forestville et Sept-Îles remettront des bourses de 1 700 $ avec la collaboration de la Commission des partenaires du marché du travail.

Période d’inscription

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant au programme Assistance à la personne en établissement et à domicile. D’une durée de 870 heures, il permet de développer les compétences nécessaires en alliant la formation théorique à la formation pratique en milieu de travail.

Dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord, les cours commenceront en avril 2020 et la date limite d’inscription est fixée au 28 février. Pour plus de détails, les gens sont invités à contacter le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire.

Du côté de Sept-Îles, le début de la formation se fera le 4 février 2020. Il est possible de s’inscrire d’ici le 20 décembre. Des rencontres d’information sont prévues au Centre de formation professionnelle A.W.-Gagné le 10 décembre, à 13 h et 19 h, et au Centre d’éducation des adultes de Port-Cartier le 12 décembre, à 13 h 30.

Fait à noter, les résidents de la Minganie et la Basse-Côte-Nord intéressés par la formation de préposés et d’auxiliaires peuvent contacter la commission scolaire de leur territoire. Selon la demande, des formations pourraient être offertes sur place.