Mettre la Haute-Côte-Nord sur la mappe

Guy Paquette est un fidèle auditeur de l’émission radiophonique Ici Première Bas-Saint-Laurent. Résident saisonnier de Colombier, il déplore la couverture journalistique « quasi inexistante » de la Haute-Côte-Nord auprès des responsables de la SRC de Rimouski.

Dans une missive envoyée au service de nouvelles de Radio-Canada à Rimouski le 24 octobre 2019 et dont le Journal a obtenu copie, monsieur Paquette partage sa déception et celle des auditeurs de la Haute-Côte-Nord, qui dit-il, « se sentent bien ignorés » lors des émissions régionales.

Bien que ce dernier convienne que la station du Bas-St-Laurent qui dessert la Haute-Côte-Nord ne peut assurer qu’une couverture journalistique réduite, celle-ci ne devrait pas pour autant être quasi inexistante. « Ne pourriez-vous pas élaborer des projets de concertation avec des sources d’informations de la région? Je pense entre autres au Journal de la Haute-Côte-Nord et au personnel des villes et villages », suggère-t-il.

À titre d’ex-directeur du Département d’information et de communication de l’Université Laval, Guy Paquette estime que les rares médias assurant la diffusion de l’information régionale étant en « mode survie, la SRC de Rimouski, de par son statut et l’assurance de sa pérennité, aurait tout intérêt à prendre conscience du rôle qu’elle pourrait endosser et entretenir une vision moins centriste de son Service d’information aux citoyens ».

Les prévisions météo sont un exemple flagrant de manque d’égard envers les auditeurs de la Haute-Côte-Nord, souligne M. Paquette. Couvrant systématiquement la rive sud de Rivière-du-Loup à Gaspé, voire les Îles-de-la-Madeleine, celles-ci ignorent complètement le secteur de Tadoussac à Baie-Comeau. « Vos moyens sont réduits et il est difficile de faire plus, mais peut-être pourriez-vous faire mieux pour vos auditeurs d’en face, ne serait-ce qu’en ne les oubliant pas lorsque vous faites état des prévisions météo… », déplore l’auditeur, qui espère une amélioration en ce sens, faisant foi de la considération des dirigeants de la SRC de Rimouski pour leurs auditeurs nord-côtiers.