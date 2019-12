Marc-Antoine Mercier vise toujours la LHJMQ

Pour cette saison 2019-2020, Marc-Antoine Mercier de Forestville a joint les rangs de la formation du collège Laflèche, Les Dragons de Trois-Rivières. Le robuste défenseur saisit toutes les opportunités qui s’offrent à lui afin d’accéder à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le joueur de hockey de 17 ans revient d’un séjour à Boston, alors qu’il prenait part à un match face à la formation de l’Université UMASSS NC AA division 3.

Choisi pour faire partie de l’Équipe étoile de son collège dans le cadre de cette expérience américaine, Marc-Antoine est très heureux d’avoir pu jouer là-bas, le temps d’un seul match, que sa formation a perdu 5-4 en prolongation.

Des expériences formatrices

« Ça vraiment bien été, c’était une belle expérience et surtout ça m’a permis de connaître le hockey aux États-Unis. »

Alors que cette première année de hockey collégial s’amorce, l’étudiant en Sciences humaines envisage son avenir avec optimisme.

« On joue 36 parties par année et nous sommes 12 équipes sur le circuit collégial», précise celui qui a évolué au sein de l’Association du hockey mineur de Forestville jusqu’au niveau pee-wee, avant de joindre le bantam à Baie-Comeau.

À 14 ans, il s’est ensuite dirigé vers le Saguenay pour sa deuxième année bantam, région où il a évolué dans le midget AAA.

« La différence du collégial avec le midget AAA c’est que les gars sont plus vieux, ils sont âgés de 17 à 19 ans et le jeu est plus rapide aussi », explique l’arrière qui revendique un dossier de 3-9-12 après 19 parties cette saison.

Choix de 4e des Cataractes de Shawinigan en 2018, le patineur de la Haute-Côte-Nord persévère et espère toujours joindre les rangs de la LHJMQ.