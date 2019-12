Pont sur le Saguenay : Ouellet ne peut arracher une réponse claire du gouvernement

Malgré son insistance mardi après-midi en chambre, le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, n’a pu obtenir de réponse claire de la part du gouvernement à propos du bureau de projet sur le pont sur le Saguenay.

Rappelant qu’élus et membres de la société civile avaient exprimé lundi « leur frustration et leur désarroi devant une promesse brisée de la CAQ », M. Ouellet a demandé au ministre des Transports, François Bonnardel, si le désenclavement était une priorité pour lui.

Affirmant que le désenclavement et le prolongement de la route 138 étaient « deux dossiers importants », M. Bonnardel a réitéré ce qu’il a dit lors des dernières semaines à l’effet que sa priorité était le prolongement de la 138 en Basse-Côte-Nord. « On va prendre une décision dans les prochaines semaines sur le pont sur le Saguenay », a-t-il ajouté, sans en dire plus.

Le ministre des Transports n’a pas plus bronché quand le leader parlementaire du Parti québécois a déclaré que la Côte-Nord était unanime pour dire que les deux dossiers, le pont et le prolongement de la route, étaient aussi prioritaires l’un que l’autre.

« Pourquoi ne pas donner des certitudes aux gens de la Côte-Nord de dire que le bureau de projet, on y croit, on va de l’avant et qu’après, on fera un débat de chiffres? », d’enchaîner M. Ouellet.

Même réponse de la part de M. Bonnardel. « On prendra une décision dans les prochaines semaines », a conclu ce dernier, refusant d’aller plus loin.