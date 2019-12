Aide financière pour les clubs de VTT et de motoneige

Les nombreux adeptes de véhicules hors route de la Côte-Nord seront heureux d’apprendre que dix-neuf clubs de motoneige et de VTT de la région recevront une aide financière de 465 582 $ du ministère des Transports pour l’année 2019-2020. Celle-ci permettra de supporter ces organisations dans l’entretien de l’ensemble des sentiers qui sont sous leur responsabilité.

L’aide financière versée aux 5 clubs quads de la région par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est de 130 853 $. Le Club Quad Haute-Côte-Nord obtient 35 850 $, le Club de VTT du Grand Nord recevra 10 379 $, le Club Quad Les Nord-Côtiers obtiendra 24 934 $ tandis que le Club Manic Quad se verra allouer une somme de 22 908 $. Le Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières reçoit la plus grande part du gâteau, avec un montant de 36 782 $.

L’aide financière totale accordée à la Fédération québécoise des clubs quads et à ses clubs affiliés par l’entremise des deux volets du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est de 6,4 M$ pour l’année financière 2019-2020.

Motoneige

Une somme de 334 729 $ est octroyée aux clubs de motoneigistes de la Côte-Nord. De cette somme, le Club Nord-Neige de Forestville obtient 32 340 $, le Club de motoneigistes Les exploreurs de Sault-au-Mouton reçoit 17 432 $, le Club sportif des bouleaux blancs des Escoumins 16 044 $, le Club de motoneigistes les rodeurs de Sacré-Cœur 29 214 $ et le Club de motoneigistes Bourane de Rivière-Portneuf 20 985 $. Le Club de motoneigistes de la Minganie obtient 48 796 $ (voir tableau).

Selon les statistiques fournies par le ministère des Transports et recueillies auprès des fédérations de motoneigistes et d’adeptes de VTT, les réseaux de sentiers sont entretenus et surveillés par quelque 8 000 bénévoles dont l’engagement représente environ 2 millions d’heures par année.

Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT. Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars.