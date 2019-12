Le F.-A-Gauthier reprend du service le 20 décembre

Le F.-A.-Gauthier sera de retour en service le 20 décembre à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, vient d’annoncer le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut.

À l’écart depuis un an pour un problème de vibration à ses propulseurs azimutaux, maintenant réglé, le navire quittera Lévis en direction de Matane le 13 décembre. Suivront sa préparation finale et d’autres tests en mer et à quai.

« L’aventure a été longue et difficile pour tout le monde », a admis M. Lafaut avant d’affirmer que le F.-A.-Gauthier, de par son gabarit et son design, demeure « réellement le meilleur navire pour la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout ».

Le bilan financier de la fameuse saga des traversiers, comme on l’appelle, représente un coût de 21,6 M$, que ce soit pour les travaux nécessaires sur le traversier, la mise en place des liaisons aériennes interrives, l’affrètement d’autres navires privés et l’achat de l’Apollo, entre autres choses.

Autres détails à venir.