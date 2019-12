Les pompiers signent l’Entente intermunicipale

À titre de mandataire des six municipalités membres de l’Entente intermunicipale, les représentants de la Ville de Forestville ont convié la presse le 11 décembre, à la signature officielle du contrat de travail des pompiers de l’Entente incendie.

Le renouvellement du contrat de travail des pompiers et pompières prendra échéance en 2024 et vient par cette importante signature, clore la négociation et préciser les aspects de l’organisation et de la gestion du service.

« La négociation s’est déroulée dans un climat des plus harmonieux où chacun a accepté de contribuer afin de relever les défis du domaine de l’incendie. Nous avons les mêmes objectifs à savoir le maintien d’un service efficace et performant, dédié à la sécurité de nos citoyens » a déclaré la mairesse de Forestville et présidente de l’Entente, soulignant au passage « la contribution humaine et sociale de ces femmes et ces hommes dévoués à leurs concitoyens et nous devons les remercier sincèrement de tout mettre en œuvre pour bien nous protéger. Leur dévouement est digne de mention. »

Rappelons que les municipalités de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer, Longue-Rive, Les Escoumins et Les Bergeronnes sont réunies au sein de cette entente afin de remplir leurs obligations et responsabilités en matière de protection incendie pour les populations.

À ce jour, le Service incendie de Forestville compte 64 pompiers en poste, 10 officiers dont quatre sont permanents, pour un total de 78 personnes déployées dans les localités de l’Entente intermunicipale.