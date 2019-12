4e édition réussie pour le marché de Noël de Forestville

Le dimanche 24 novembre, une trentaine d’artisans et commerçants ont offert différents produits et créations aux nombreux visiteurs qui se sont rendus à la polyvalente des Rivières de Forestville, dans le cadre de la 4e édition du Marché de Noël.

« Les artisans et les commerçants ont été enchantés tant pour les habitués que pour les nouveaux participants et c’est toujours un plaisir pour nous que cette journée se déroule dans le partage des connaissances, de savoir-faire et de beaux produits présentés juste à temps pour le temps des Fêtes », a partagé Véronique Lévesque, animatrice en loisirs et sports à la Ville de Forestville, qui donne déjà rendez-vous aux amateurs, artisans et à la population pour la 5e édition.