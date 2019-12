L’Envol lance la saison à Baie-Comeau

Le club de gymnastique l’Envol lançait la saison avec sa première compétition régionale tenue au Stade Médard-Soucy de Baie-Comeau les 30 novembre et 1er décembre. Les 11 acrobates de l’Envol en présence ont réalisé une superbe récolte de 29 médailles et 23 rubans, dont deux médailles d’or au total des appareils.

C’est Tayna St-Gelais-Truchon qui a donné le coup d’envoi de cette fructueuse récolte, alors qu’elle a été la meilleure de la catégorie R4 (13-14 ans) au total des appareils, en plus d’être couronnée des médailles d’or au sol, à la poutre, au tumbling et au trampoline. Elle a conclu ce début de saison avec l’argent au saut et le ruban de 6e place à la barre pour monter sur la plus haute marche du podium au cumulatif des appareils.

En R5 un doublé sur le podium au trampoline avec l’argent pour Jade Bouchard et le bronze pour Emy Poirier. Cette dernière a mérité l’argent à la barre, les rubans de 5e et 8e place respectivement au saut et à la poutre pour terminer avec le ruban de la 6e place au total des appareils. Quant à Jade, elle a été couronnée des médailles de bronze au saut et à la poutre, le ruban de 7e place au sol et au cumulatif des appareils.

Deux recrues

Dans les catégories 11-12 ans en R4 et en R5, l’Envol s’est présenté à Baie-Comeau avec deux nouvelles recrues. Sur une quinzaine de gymnastes, Gabrielle Gagnon a réussi à terminer 4e au total des appareils en raflant l’or au trampoline et au sol, le bronze à la poutre et le ruban de 4e place au saut. Anaïs Gagnon a décroché l’argent au saut et les rubans de 5e et 6e position respectivement à la barre et à la poutre, pour terminer au 9e rang au total des appareils.

Deuxième championne

En R5 une deuxième championne régionale au total des appareils pour le club l’Envol s’est manifestée. Il s’agit d’Andréa Pelchat qui est revenue au bercail avec l’or au saut, au trampoline et au tumbling, le bronze au sol, et le ruban de 5e place à la barre et l’or au total des appareils. Kelly-Ann Tremblay a terminé avec l’or au sol, l’argent au tumbling, le bronze à la barre et les rubans de 6e place au saut et à la poutre pour finir avec le ruban de 4e position au cumulatif des appareils. Puisqu’elle en était à ses premières armes dans cette catégorie, Emma Tremblay a très bien fait avec plusieurs rubans dont ceux de la 4e place à la barre, à la poutre et au tumbling, la 5e place au sol, la 7e au saut pour terminer avec celui de la 6e place au total des appareils.

Dans la catégorie R4 9-10 ans, Rosalie Desbiens est montée sur la 3e marche du podium au trampoline et à la poutre. Pour sa part la jeune Camille Bouchard a offert de belles performances aux deux appareils choisis, soit le sol et à la barre. Une seule gymnaste de l’Envol figurait parmi les participantes en lice dans le R5 15 ans et plus. Il s’agit de Yanilou Lebreux, qui a conclu cette première compétition avec l’or au tumbling, les médailles de bronze au sol, à la poutre et à la barre, en plus des rubans de 4e place au saut, au trampoline et au total des appareils.