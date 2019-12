Prestation féerique pour le 10e du Sentier de Noël

Tout y était pour faire de cette 10e édition une réussite : les bénévoles impliqués comme jamais, une présidente d’honneur unique, des saynètes inspirantes, un spectacle de clôture inoubliable et surtout, la réponse de la population locale et des environs qui s’est présentée en grand nombre aux différentes activités au programme de cette fin de semaine du 6 au 9 décembre.

Les festivités ont été lancées avec l’illumination du grand sapin, les feux d’artifices et une allocution d’Erika Soucy, présidente d’honneur.

Selon Henriette Émond, animatrice communautaire et superviseur des infrastructures touristiques à la Municipalité de Portneuf-sur-Mer, ce sont 500 personnes qui ont visité le pittoresque Sentier de Noël pour cette 10e édition et presque tout autant (350 à 400) qui sont entrées à l’intérieur de l’école Mgr-Bouchard où 28 exposants étalaient leurs créations et produits dans le cadre du Marché de Noël.

Nulle autre que Guylaine Tanguay a assuré la clôture du 10e Sentier de Noël, avec un concert exceptionnel auquel 330 personnes ont assisté dans l’église du village.