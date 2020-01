Les Assurances C. Martel changent de mains

Le cabinet en assurance de dommages œuvrant à Forestville et Baie-Comeau, Les Assurances C. Martel a été acquis par AccèsConseil Assurances et services financiers ce mardi 21 janvier.

« Nous avons pris cette décision afin d’être à 100 % au service de nos clients. Nous connaissons l’équipe d’AccèsConseil depuis plusieurs années et cette décision a été prise avec une complète certitude que chacun de nos clients se verra offrir un service à la hauteur de celui donné par les Assurances C. Martel », assure le fondateur de l’entreprise, Clermont Martel.

Grâce à cette acquisition, les employés des Assurances C. Martel bénéficieront d’une structure solide, tant au niveau des conditions de travail que de l’expertise et des produits proposés. De plus, la clientèle du cabinet profitera d’une gamme de produits élargie ainsi que d’une équipe professionnelle dédiée à leur offrir une expérience personnalisée. Assurances C. Martel devient donc une succursale d’AccèsConseil à part entière et sera identifiée sous le nom de AccèsConseil – Martel.

Croissance

AccèsConseil, née de la fusion des sociétés Mainguy Assurances et Gagnon Rochette et Associés, poursuit ainsi sa croissance. Grâce à cette alliance, AccèsConseil s’assure de demeurer compétitif, de maintenir son statut dans un marché où la concurrence est féroce et d’assurer son positionnement dans la région de la Côte-Nord.

« Clermont Martel et son équipe nous font l’honneur de leur totale confiance. Les employés demeurent d’ailleurs à l’emploi d’AccèsConseil afin de s’assurer que le service auquel les clients sont habitués est toujours à la hauteur de leurs attentes », mentionne Guy Duchesne, vice-président assurance et directeur des comptes majeurs chez AccèsConseil.

Historique

Fondée en 1980 par Clermont Martel, ce sont Cathia Tremblay (Baie-Comeau) et Nadie Tremblay (Forestville) qui assurent la relève de l’entreprise à titre d’actionnaires depuis 2014.

Quant à AccèsConseil, elle est issue de la fusion des sociétés Mainguy Assurances et Gagnon Rochette et Associés. L’entreprise possède plus de 150 ans d’expertise en matière d’assurance et de services financiers. AccèsConseil compte plus de huit succursales au Québec, dont une à Baie-Comeau et Sept-Îles.