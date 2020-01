Phao en vedette à La semaine des 4 Julie

Le jeune loup Phao de la Ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur a été la vedette de l’émission La semaine des 4 Julie à V le 10 janvier dernier. « Une belle expérience qui apporte déjà des retombées positives pour la ferme », d’affirmer Yannick Morin, copropriétaire.

Les entrepreneurs de Sacré-Cœur n’ont pas laissé passer la chance d’être vus par des millions de téléspectateurs quand Julie Snyder les a approchés.

« C’est une publicité gratuite qui apporte déjà des appels de clients intéressés à venir nous voir. Même si c’était toute une aventure de transporter un loup, ça valait le coup », soutient M. Morin.

C’est donc un dimanche soir tranquille que Yannick Morin a reçu l’appel du recherchiste de l’émission. « J’ai parlé à un recherchiste qui m’a expliqué le concept. Sur le coup, je trouvais ça compliqué, mais quand Julie Snyder m’a rappelé elle-même le lendemain, je ne pouvais pas dire non. Elle voulait même aider avec les procédures », dévoile le copropriétaire.

L’entreprise a rapidement contacté les agents de la faune qui ont confirmé qu’elle avait bel et bien le droit de transporter un animal sauvage dans le cadre d’un tournage télévisé. Pour le transport, les associés Yannick Morin et Jimmy Deschênes ont décidé d’utiliser une très grande cage et leur véhicule commercial.

« On a également apporté notre technicienne en soins animaliers, Vicky Manning, afin de s’assurer du confort de notre petit loup », confirme Yannick Morin.

Le tournage s’est déroulé le samedi 4 janvier. « On a été super bien accueillis par l’équipe de tournage. On a visité les studios, mangé sur place et vu le déroulement de l’émission. Quand est venu notre tour, le loup s’est très bien comporté. Il était calme et s’est bien amusé avec Julie, surtout avec ses chaussures », mentionne M. Morin ajoutant que l’autre chien présent dans l’enclos servait à rassurer le loup qui se sentait plus en sécurité et moins seul.

Phao, âgé de sept mois, a été recueilli par la Ferme 5 étoiles l’an dernier alors qu’il n’avait que 18 jours. Il a été nourri au biberon et il fait maintenant partie des animaux de la ferme.

« Il est dans un enclos avec un loup gris et il est possible de l’observer en tout temps », précise Yannick Morin. « Phao est rendu dans sa phase adolescent, c’est pour cette raison qu’il est très joueur et qu’il aime bien mordiller », a précisé Vicky Manning, lors de son passage à l’émission.