L’auditorium de la poly revivra en mars

La nouvelle salle de spectacles de la polyvalente des Rivières accueillera son premier artiste en mars prochain. Une inauguration sera organisée par la Commission scolaire de l’Estuaire, mais aucun détail n’a été dévoilé pour le moment.

Après une pause de deux ans, le comité de spectacles de Forestville a lancé une nouvelle programmation pour l’année 2020 via sa page Facebook. Celle-ci débute le 13 mars avec Justin Boulet qui célèbrera l’album Rendez-vous doux et l’ensemble de l’œuvre de son père Gerry. Dans une formule intime acoustique où le piano, le saxophone, le violon et la guitare s’harmoniseront aux textes et à la voix de Gerry Boulet, l’artiste ravivera la nostalgie de cette grande légende de la chanson québécoise.

Le 11 avril, c’est une soirée humoristique qui attend les spectateurs avec le duo Corbeil et Maranda qui présentera son spectacle Naïfs. « Le talent d’imitateur de François Maranda est indéniable pour tous, tandis que les compétences de Jean-Marie Corbeil pour un humour visuel sont, à ce jour, inégalées. Naïfs est un spectacle surprenant alliant sketchs, stand-up, théâtre, chansons, imitations et numéros visuels », peut-on lire sur le site web des humoristes.

Le théâtre s’amènera le 4 mai avec la pièce Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir interprétée par les acteurs Vania Beaubien, Alexandre L’Heureux et Isabel Rancier. Les 7 à 97 ans y trouveront leur compte puisque la pièce conjugue un humour contagieux à une réflexion sur le sort qui attend les individus en fin de vie.

Le 31 mai, la nouvelle salle de spectacles accueillera Les sœurs Boulay avec leur album La mort des étoiles qui est sorti le 6 septembre dernier. Les deux sœurs parleront de leurs nouvelles préoccupations par leur musique toujours aussi douce, mettant à l’avant-plan les harmonies vocales. Piano et guitare sont par ailleurs toujours au cœur de leur identité musicale.

Avec son nouveau spectacle Thérapie Country, Guylaine Tanguay transportera les spectateurs dans son univers musical le 19 novembre prochain. Accompagnée de trois musiciens, la vedette du country au Québec retourne aux sources avec une formule plus intime afin de garder une proximité avec son public.