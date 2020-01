Martin Ouellet agrandit son équipe

Le député de René-Lévesque Martin Ouellet accueille une nouvelle attachée politique au sein de son équipe. Anciennement journaliste et animatrice pour la télévision régionale TVR7, Karianne Nepton-Philippe travaillera particulièrement sur les dossiers touchant la Haute-Côte-Nord.

Originaire de Montréal et diplômée en communications, Mme Nepton-Philippe est nord-côtière depuis six ans. Son travail l’a amenée à couvrir les nouvelles de la région et créer des reportages sur les événements et enjeux de la Haute-Côte-Nord.

L’équipe du député a pu constater sa polyvalence, son dévouement et sa curiosité de cette façon. « À travers mes collaborations des dernières années avec TVR7, j’ai appris à connaître une jeune femme dynamique, travaillante, dévouée et très intéressée par la politique, Karianne Nepton-Philippe vient ajouter une ressource pour notre travail sur le terrain, un moteur primordial pour réaliser tous nos objectifs et répondre à nos défis », déclare Martin Ouellet.

La nouvelle venue sera particulièrement présente pour travailler sur les dossiers de la Haute-Côte-Nord et agira à titre d’attachée de presse pour tous les médias de l’Est du Québec.

Elle sera d’ailleurs attitrée au bureau de Forestville quelques jours par semaine. « Il est important pour l’équipe de rejoindre tous nos groupes et nos citoyens et citoyennes de notre grande circonscription. C’est pourquoi nous sommes heureux d’ajouter une valeur sûre au sein de notre équipe », conclut le député.