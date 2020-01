Trois Forestvilloises se démarquent en athlétisme

Les Forestvilloises Anne-Sophie Perron, Léa Dufour et Abby Dufour ont participé à la récolte de sept médailles d’or du club d’athlétisme de Baie-Comeau lors de la compétition provinciale Invitation Vert et Or de Sherbrooke tenue le 11 janvier.

La cadette Abby Dufour a donné le ton avec un doublé grâce à ses belles performances au lancer du marteau et au lancer du poids. La meneuse a de plus amélioré ses marques personnelles. Elle a triomphé au poids avec un tir de 9 mètres 36 avant de récidiver au marteau avec un lancer de 13 mètres 52.

Ann-Sophie Perron, également dans la catégorie cadet, a elle aussi récolte une médaille d’or à l’épreuve du saut en hauteur.

Quant à l’aspirante de la catégorie juvénile, Léa Dufour, elle a décroché l’argent au lancer du marteau (12 mètres 77) et au lancer du poids (11 mètres 44).