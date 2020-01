Dany Nicolas en toute intimité

Le musicien et chanteur Dany Nicolas sera en spectacle le 26 janvier à la Maison du tourisme de Tadoussac dans le cadre d’un Chant’appart. Sa voix rauque et sa poésie-folk seront au rendez-vous afin de présenter son plus récent album Dommage à Gary.

Marqué par l’humour et la finesse des mots engagés de Remo Gary, Dany Nicolas a décidé de rapiécer les pièces du chansonnier-poète. « Comme on peut déjà le constater sur son premier extrait Balai de crin, il appuie les mots colorés de Remo Gary par une musique très épurée et intimiste, authentique, voire atemporelle, faite exclusivement de sa guitare », complète Pierre Rodrigue, promoteur de l’événement.

Le musicien au style folk alternatif québécois a voyagé à travers le monde pour la musique. Avec le sextuor Sagapool et la formation Kleztory, il s’est rendu dans les maisons symphoniques en Chine jusqu’aux festivals d’Europe. Ses groupes ont été récompensés plus d’une fois, entre autres d’un Félix pour l’album de l’année instrumental avec Sagapool.

« Sa voix cassée, son jeu assumé et sa poésie-folk lient Dany Nicolas, de près ou de loin, aux Bernard Adamus, Avec pas d’casque et Dany Placard de la scène folk alternative québécoise actuelle », d’affirmer M. Rodrigue. Ce concert intime est organisé par Chant’appart Tadoussac, en collaboration avec la Municipalité de Tadoussac et le Festival de la chanson de Tadoussac.