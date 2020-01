Les Nord-Côtiers affronteront les As de Québec à Forestville

Les Nord-Côtiers bantam AAA Relève et pee-wee AAA Relève de la Ligue de hockey d’Excellence du Québec (LHEQ) affronteront les As de Québec à l’aréna de Forestville les 1er et 2 février.

Les petits et les grands sont invités à venir les voir performer le samedi à 16 h et le dimanche à 10 h pour les pee-wee ainsi que le samedi à 17 h 30 et le dimanche à 11 h 30 pour les bantam.

L’équipe qui est composée de joueurs de Havre-St-Pierre à Pessamit est actuellement 16e au classement de la LHEQ dans le pee-wee sur 26 équipes et 25e dans le bantam sur 27 équipes. Quant aux As de Québec, ils prennent respectivement le huitième et le septième rang.

Ce sont donc des parties enlevantes qui attendent les joueurs nord-côtiers. Parmi les athlètes, on retrouvera Mathis Bacon Labbé de Pessamit dans la division bantam et l’entraîneur-adjoint, Marc-Alexandre Girard, originaire de Longue-Rive.

Momentum

Les Nord-Côtiers pee-wee AAA Relève surferont peut-être sur leur gloire du 56e tournoi provincial de hockey pee-wee de Jonquière lors duquel ils ont décroché un premier titre en 2020. L’équipe a remporté les grands honneurs dans sa division, repartant ainsi la médaille d’or au cou.