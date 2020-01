L’église de Forestville en péril

Le 5 février 2020 est la date du dernier appel à la population de Forestville pour sauver leur patrimoine religieux. La Fabrique St-Luc ne sait plus à quel saint se vouer pour éviter les budgets déficitaires, comme c’est le cas depuis quelques années.

Les états financiers de l’organisme à but non lucratif pour 2019 montrent un déficit de 46 680,22 $, des chiffres désespérants, selon la présidente Johanne Tremblay.

« Chaque année, on ne réussit pas à augmenter suffisamment nos sources de revenus pour combler les dépenses. On ne sait plus quoi faire pour arriver », affirme-t-elle.

Le conseil d’administration de la Fabrique St-Luc ne veut pas porter sur ses épaules la décision de fermer complétement l’église. « Nous voulons que les citoyens nous aident à trouver des solutions afin de conserver notre lieu de culte », explique Mme Tremblay.

Le conseil en place a tenté de diminuer les coûts de chauffage de l’établissement religieux, qui s’élèvent à plus de 30 000 $ annuellement, en offrant les messes au sous-sol durant l’hiver.

« C’est le deuxième hiver que l’on essaye cela, mais l’an dernier, il n’y a eu aucune diminution des coûts en raison des nombreux bris du système à la biomasse », dévoile Johanne Tremblay.

D’autres solutions ont été mises en place par les administrateurs. Par exemple, un poste a été coupé, des chaufferettes ont été installées dans l’église ainsi que des ventilateurs et des ampoules au LED. Mais, les sources de revenus sont toujours en diminution.

« La dîme est de moins en moins payée par les paroissiens et très peu de gens se présentent aux messes dominicales. Ce sont les campagnes de financement qui rapportent le plus, mais elles épuisent les bénévoles », de souligner la présidente.

Une rencontre déterminante

Cette rencontre tenue à 19 h au sous-sol de l’église est le dernier appel que fera l’organisation.

« Nous en parlons depuis plusieurs années des problèmes financiers de l’église, mais personne ne vient à notre rescousse, soutient la présidente. Là, c’est le temps ou jamais! »

Au cours de la réunion, une présentation de la situation financière de la fabrique et un temps d’échange avec les citoyens seront prévus.

Des partenaires socioéconomiques du milieu, tels que la Ville de Forestville et des organismes communautaires, seront également invités à prendre part aux discussions.

Un nouveau conseil d’administration sera formé puisque deux postes de marguilliers sont vacants.

Mme Tremblay espère « qu’ils seront comblés lors de la rencontre et que la participation sera là en grand nombre ».

« C’est notre dernière chance de sauver notre patrimoine religieux », conclut-elle avec espoir.