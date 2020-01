Mission accomplie pour Centraide

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a atteint ses objectifs pour sa 25e campagne de financement qui s’est soldée par un accroissement des dons. Une somme totale de 762 417 $ a été recueillie sous le thème 25 ans de cœur et d’entraide.

Johannie Gaudreault

La collecte de fonds a été entamée en septembre dernier par les 25 têtes d’affiche avec un objectif financier de 725 000 $. La plus importante campagne de financement de la région, aidant près de 19 000 personnes, a connu un bon de plus de 60 000 $ attribuable, en partie, aux hausses de dons par retenue à la paie et aux nombreuses activités lucratives.

Au-delà de l’objectif financier, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan s’était fixé trois objectifs bien précis : le développement de nouvelles rencontres en milieux de travail dans le but de promouvoir les services essentiels offerts par les organismes soutenus ; la continuité des démarches de nouvelles relations avec le milieu des affaires en Haute-Côte-Nord et la sensibilisation quant à l’importance de l’entraide et de l’engagement communautaire. Ceux-ci ont tous été atteints, selon l’organisation.

Gala Saveurs du monde

Le 25 janvier dernier, l’événement de clôture de la campagne, le Gala Saveurs du monde, a réuni 130 personnes en plus de l’équipe permanente de Centraide, d’une partie des 25 têtes d’affiche, de représentants d’entreprises, bénévoles et organismes du milieu.

« Centraide a démontré qu’il est possible de bâtir des milieux de vie rassembleurs, et ce, grâce à l’implication de six immigrants issus de Manicouagan Interculturelle à la création du repas de cette soirée marquante », affirme Roxanne Gauthier, agente de communication et développement chez Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Par ailleurs, ce gala soulignait l’excellence de plusieurs partenaires et supporteurs, sans qui, les actions de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan n’auraient pas un aussi grand impact.

Investissements locaux

Cette 25e campagne de financement permettra, une fois de plus, d’améliorer la qualité de vie des personnes marginalisées ou en situation de vulnérabilité. « Rappelons que l’année dernière, Centraide a remis un peu plus de 545 000 $ en contribution financière et Fonds spéciaux via 34 organismes de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan. Le succès de la présente campagne permettra donc d’investir encore plus », confirme Mme Gauthier.

Le nom des organismes bénéficiant des sommes récoltées au cours de la présente campagne sera dévoilé ce printemps suite aux analyses indépendantes des bénévoles du comité d’allocation des ressources aux organismes (CARO).