Jazz Affair nominé aux Junos

Le groupe a cappella Jazz Affair, dont fait partie Marie-Pier Deschênes de Sacré-Cœur, a reçu une nomination aux prix Juno dans la catégorie Meilleur album jazz vocal de l’année.

« On était tellement contents de recevoir notre première nomination aux Junos grâce à notre deuxième album Wishes », lance Jean-François Aubin, ténor du groupe composé de six membres.

Afin de faire partie des candidats de ces grands prix de la chanson récompensant les artistes canadiens, Jazz Affair a dû déposer sa candidature.

Par la suite, un jury a analysé toutes les propositions et « c’est nous qu’ils ont choisis », déclare M. Aubin.

Quatre autres albums sont en liste dans cette catégorie, soit Nothing never happens de Bria Skonberg, Stay tuned! de Dominique Fils-Aimé, Montréal de Élizabeth Shepherd et Friday de Monkey House.

Le lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie des Junos qui se tiendra le 15 mars à Saskatoon en Sakatchewan.

Jazz Affair

Jazz Affair est la réunion de six voix uniques (trois femmes et trois hommes) qui donne un tout coloré et énergique.

Leur répertoire varié est composé de standards de jazz et d’arrangements de chansons populaires auxquelles ils ajoutent une saveur jazz.

Le groupe se démarque par sa signature 100 % a cappella, ce qui en fait un des rares groupes professionnels de jazz vocal au Canada.

Marie-Pier Deschênes

À 17 ans, Marie-Pier a quitté sa ville natale pour étudier au Collège d’Alma en musique sans aucune formation musicale ni aucun cours de chant.

Elle s’est démarquée par sa présence sur scène et ses improvisations jazz.

Son amour pour la musique ainsi que sa persévérance, l’ont mené jusqu’à l’Université Laval.

Parallèlement à ses études en interprétation jazz, la mezzo-soprano a fait aussi sa place sur la scène musicale québécoise avec ses nombreux projets, en tant que choriste, chef de chœur et compositrice.

« Je me réveille ce matin et ce n’est pas un rêve! Mon band Jazz Affair est bien en nomination aux Junos! Je capote ma vie», a indiqué la chanteuse sur sa page Facebook.