Les Escoumins veut moderniser son aréna

La municipalité des Escoumins planifie la modernisation de son aréna en deux phases, soit l’actualisation du système de réfrigération et le réaménagement ainsi que la réfection des chambres des joueurs, pour un montant de 8 millions $.

Cette modernisation sera possible si le projet de la municipalité est accepté au programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

« La première phase consiste en l’amélioration de notre système de réfrigération, chauffage, de la glace et des bandes. Bref, tout ce qui est mécanique », précise l’agent de développement municipal, Joé Dufour.

Pour ce qui est de la deuxième phase, elle consistera au réaménagement des chambres des joueurs.

« Les chambres sont petites et on voudrait en avoir six au lieu de quatre pour faciliter le déroulement des tournois de hockey », mentionne M. Dufour.

De plus, le fait que les chambres sont une à côté de l’autre n’est pas appréciable, selon l’agent de développement.

« Si on veut attirer des événements plus professionnels, nous devons moderniser nos infrastructures », assure Joé Dufour.

Le PAFIRS subventionne les projets retenus à 66,6 % jusqu’à un maximum de 20 M$. L’organisme municipal doit minimalement participer au financement du projet à la hauteur de 20 %.

Le programme est doté d’une enveloppe de 294 millions $ (enveloppe fédérale-provinciale) et il vise à financer la construction, l’aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d’installations sportives et récréatives.