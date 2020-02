La MRC soutient les artistes d’ici

La MRC de La Haute-Côte-Nord a lancé la 13e édition de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art et invite les artistes hautnord-côtiers en arts visuels et en métiers d’art, professionnels ou non, à déposer leur candidature.

Ces derniers ont jusqu’au 28 février pour soumettre un dossier de candidature complet en remplissant le formulaire d’inscription disponible au bureau de la MRC ou sur son site web.

Tous les dossiers doivent être numérisés et envoyés par courriel puis qu’aucun document papier ne sera accepté. Les artistes doivent résider de façon permanente sur le territoire de la Haute-Côte-Nord ou y tenir un atelier.

En plus de rendre possible une meilleure diffusion des œuvres et une reconnaissance du travail accompli par les artistes au quotidien, « cette initiative permet également aux créateurs de présenter des œuvres diversifiées, tant au niveau du format que des matières employées », d’affirmer la conseillère en développement culturel et touristique à la MRC, Marie-France Bélanger, par voie de communiqué.

Bilan

Depuis la première édition de cette politique, en 2007, la MRC a acquis un total de 36 pièces (tableaux, sculptures, vitraux, etc.) qui sont exposées dans ses locaux et visibles par tous.

« Trois ou quatre œuvres en tout genre sont sélectionnées chaque année, dépendamment du prix de chacun », soutient Marie-France Bélanger.

Pour obtenir plus d’information ou pour de l’assistance afin de constituer un dossier de candidature, les personnes intéressées doivent contacter Marie-France Bélanger au 418 233-2102, poste 206, ou par courriel à l’adresse culture@mrchcn.qc.ca.