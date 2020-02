En raison de conditions météorologiques défavorables, les départs de la traverse Tadoussac-Baie-Ste-Catherine auront lieu aux 40 minutes à partir de chaque rive.

Un seul traversier sera en activité jusqu’à nouvel ordre. Le retour à la normale sera communiqué dès que possible.

De plus, depuis 12h23, la route 138 est fermée aux véhicules lourds entre Forestville et Tadoussac et ce, dans les deux directions, pour une durée indéterminée.