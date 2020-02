Un homme arrêté à Sacré-Coeur

Le 6 février tôt en matinée, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue Jourdain à Sacré-Cœur.

Sur place, un homme de 40 ans a été arrêté puis libéré sur promesse de comparaître. Selon le sergent Nancy Fournier porte-parole de la Sûreté du Québec, l’individu pourrait faire face à des accusations reliées aux stupéfiants.

Les policiers ont saisi de la résine de cannabis, plus de 25 grammes de cocaïne, du matériel de vente et plus de 5 000 $ en devises canadiennes.

Cette enquête a été initiée à la suite d’informations reçues du public.