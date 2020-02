Tadoussac accueillera le Béluga Ultra-Trail

(J.G.) – Tadoussac sera l’hôte d’un tout nouvel événement sportif : le Béluga Ultra-Trail, dont la première édition se tiendra du 17 au 20 septembre prochain.

L’activité consiste en des parcours de course dans le sentier du Fjord du Saguenay ainsi que dans les sentiers de Tadoussac. Événement familial rassembleur, le Béluga Ultra-Trail permettra à tous les types de coureurs de dépasser leurs limites tout en appuyant une cause environnementale importante, soit la protection du béluga grâce à un partenariat avec le GREMM. La municipalité s’attend à recevoir plus de 500 compétiteurs pour la première année. L’inscription sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Organisé par les Trails du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’événement proposera quatre jours d’animation aux participants et à leur famille. D’ailleurs, des bénévoles sont recherchés afin de rendre l’activité possible. Pour vous inscrire à une course ou comme bénévole, il est possible de le faire via le belugaultratrail.ca.