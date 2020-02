Des cocons bienveillants pour les tout-petits

Les tout-petits, membres du personnel et représentants de famille de garde du Centre de la petite enfance (CPE) La Giroflée seront initiés au feutrage de la fibre par l’artiste Rose-Marie Gallant dans le cadre du projet Cocons bienveillants.

L’initiative a reçu l’aval du programme de médiation culturelle de la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui la soutiendra financièrement.

Le projet consiste à aborder le thème de la bienveillance de façon ludique en créant six cocons bienveillants en laine feutrée.

« Chacun sera personnalisé en fonction du milieu qu’il représente et doté d’une ouverture afin que des messages ou dessins puissent y être déposés », explique la directrice du CPE La Giroflée, Marie-Christine Joubert.

Les œuvres seront par la suite exposées dans leur milieu respectif.

L’image symbolique de ces cocons accompagnera un message imprimé sur des affiches à distribuer sur la Côte-Nord.

« Au final, cette image forte et significative sera utilisée pour sensibiliser la population à l’importance d’offrir, dès le plus jeune âge, un milieu de vie réconfortant et sécuritaire nécessaire à l’épanouissement de tout être humain », soutient Mme Joubert.

L’idée fait suite à la campagne « Devenir le coin de pays le plus conscient, le plus bienveillant, le plus aimant envers ses tout-petits », lancée l’automne dernier par l’organisme Éclore.