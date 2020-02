Les Bergeronnais s’expriment

Les Bergeronnais ont pu s’exprimer sur l’avenir de leur municipalité le 1er février dernier, alors qu’un forum citoyen était à l’ordre du jour. Quelque 28 participants ont pris part aux divers ateliers de la consultation citoyenne.

« Comme je l’ai mentionné en début de forum lors des remerciements aux participants, ce sont des citoyens d’exception qui ont passé leur samedi avec nous et nous sommes reconnaissants qu’ils aient partagé avec nous sur les différents sujets », confirme la directrice générale de la municipalité des Bergeronnes, Véronique Lapointe.

Les constats seront dévoilés aux citoyens dans les prochains mois, mais le rapport ne sera pas tabletté, promet Mme Lapointe.

« Il est certain qu’aucune idée émise aujourd’hui ne sera mise en chantier lundi matin et sans doute que quelques idées seront mises de l’avant alors que d’autres ne verront jamais le jour. Mais indéniablement, toutes les discussions de la journée viendront teinter les orientations futures du conseil municipal à la hauteur de nos capacités financières », ajoute-t-elle.

Pour les prochaines étapes, l’agente de développement Sara Brisson discutera avec les citoyens absents et une visite de la firme de développement touristique AMR est prévue. Par la suite, il y aura « production de différents projets par les étudiants, présentation des résultats aux citoyens et enfin, plan de développement et mise en place des projets retenus sur un échéancier de quelques années », conclut la directrice générale.