(Vidéo) Mobilisation surprise de la Coalition Union 138 chez Émilie Foster

En pleine période prébudgétaire, les citoyens défendant la construction d’un pont sur la Rivière Saguenay ont tenu à rappeler au gouvernement Legault ses engagements.

Une quinzaine de membres de la Coalition Union 138 ont pris le traversier aujourd’hui et se sont invités pour une mobilisation surprise au bureau de la députée de leur circonscription voisine, Émilie Foster.

Ils désirent se faire entendre par la députée caquiste, qui « doit interpeller son collègue ministre des Finances, François Bonnardel », selon Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition Union 138.

« Le ministre doit déposer son budget, et l’on veut absolument que les sommes qui étaient prévues au Programme québécois des Infrastructures demeurent dans le prochain budget. On veut être capable de lancer le bureau de projet et les études qui vont avec », a-t-il soutenu lors de la mobilisation.

12 millions $ étaient alloués pour les études de faisabilité d’une construction d’un pont sur le Saguenay. « On ne veut pas reculer sur ce dossier-là »

En plus d’être dans le parti politique formant le gouvernement, Émilie Foster est concernée par la géographie stratégique de sa circonscription. « Sa circonscription est concernée par le désenclavement de la Côte-Nord. On est devant ses bureaux, car on est rendu à faire des manifestations malheureusement. Elle est silencieuse pour l’instant, et ça, ça nous tracasse », complète M. Tremblay.

Aucun représentant de la députée n’était présent lors de la manifestation pacifique, les bureaux étaient fermés.