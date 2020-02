Le chandail de Marc Roy retiré à Rivière-du-Loup

(JG) – L’ex-hockeyeur des 3L, originaire de Forestville, Marc Roy, a vu son chandail numéro 26 retiré le 8 février dernier sur la glace du Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup. Celui-ci, qui était accompagné de ses cinq frères, était très ému par cet hommage. Le Forestvillois d’origine a vu la bannière en son honneur rejoindre celles des joueurs Réjean Hamelin et Jean-Claude Lepage au plafond du centre sportif. Marc Roy a joué avec l’équipe des 3L pendant trois ans, soit de 1984 à 1987. Il a d’ailleurs remporté le championnat de la Ligue républicaine en 1985 avec son équipe. Sa robustesse et sa facilité à compter des buts ont fait en sorte qu’il a été repêché par les Flames de Calgary dans la ligue nationale de hockey et ce, avant de jouer au sein des 3L.