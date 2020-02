La médium des Innus

Andréanne Goudreau Ritter est médium depuis sa naissance. Depuis le plus loin qu’elle se souvienne, elle a toujours été en contact avec les personnes décédées. Elle est approchée par plusieurs Innus de la Côte-Nord pour des consultations privées.

Johannie Gaudreault

« Ce que je me suis fait dire, c’est que les Innus m’apprécient beaucoup pour les détails que je peux donner », indique Mme Goudreault Ritter, qui habite Blainville, près de Montréal. Elle réalise des consultations par téléphone ou skype avec des résidents de plusieurs réserves nord-côtières, telles que Pessamit et Maliotenam. Les Innus constituent près de la moitié de sa clientèle.

« J’ai même reçu des invitations à participer à des événements comme le pow-wow de Pessamit. Les personnes décédées me confient tellement de détails traditionnels innus, que mes clients trouvent que je pourrais facilement participer à leurs traditions », assure-t-elle.

La médium n’a jamais pu y prendre part en raison de sa vie familiale et professionnelle. « Je ne vis pas de mon don. Je travaille comme éducatrice spécialisée et j’ai deux enfants. C’est donc difficile pour moi de me déplacer. Mais, j’accepterai certainement une invitation un jour », soutient-elle.

« Je suis tellement reconnaissante envers Andréanne. Je remercie la vie d’avoir mis cette personne si exceptionnelle sur mon chemin de vie. C’est agréable de savoir que les personnes décédées que nous avons aimées vont bien », a déclaré Nelly Pekane Washish, originaire de Pessamit, sur le fil Facebook de la médium.

Cette dernière est étonnée des détails donnés par Andréanne. « Le plus étonnant, c’est qu’il y a des choses que toi seule sait qui font que tu sais qu’Andréanne est vraiment en contact avec tes êtres chers qui sont partis pour un autre monde », souligne-t-elle.

Livres pour enfants

Andréanne Ritter a développé, parallèlement à ses consultations, l’écriture de deux livres de spiritualité pour enfants intitulés Joanie et La Petite Lumière et Joanie et Le Sablier Du Temps. « Au fil des ans, plusieurs de mes clients m’ont confié leur difficulté à aborder le thème de la mort avec leurs enfants. Je souhaitais pouvoir les aider. J’ai alors eu la vision d’un petit livre pour enfant qui expliquerait, d’une façon spirituelle, le passage de la vie à la mort », explique l’auteure, qui travaille présentement sur un troisième livre.

Pour Angèle Napess de Pessamit, Joanie et La Petite Lumière a été bénéfique. « Ma petite fille peut maintenant le raconter dans notre langue innue à sa manière comme je lui ai raconté à ma manière. Ce livre l’a beaucoup éveillée à la mort », lance-t-elle en précisant qu’elle a traduit l’ouvrage en innu afin qu’il soit bien compris par sa famille.