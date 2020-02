Rendre la Haute-Côte-Nord attractive

Le service de développement économique de la MRC de La Haute-Côte-Nord travaille, en collaboration avec un comité, sur l’attractivité du territoire ainsi que l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

Johannie Gaudreault

« Les statistiques peu reluisantes des dernières années concernant la décroissance démographique ont démontré l’urgence d’agir. C’est donc pour tenter de renverser ces statistiques que nous avons créé un comité de travail sur ce sujet. Que pouvons-nous faire tous ensemble? », exprime la directrice du service de développement économique, Stéphanie Gagnon.

C’est le 10 décembre qu’une première rencontre a eu lieu pour mettre la table à la mobilisation. Toutes les municipalités ont été invitées à siéger au comité ainsi que plusieurs organisations telles que Services Québec, le CISSS Côte-Nord, le Carrefour jeunesse emploi de la Haute-Côte-Nord, la SADC Haute-Côte-Nord et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). D’autres s’ajouteront au fil des réunions.

Mission

Le comité s’est doté d’une mission : animer la concertation territoriale, déterminer des priorités et les orientations ainsi que supporter et soutenir le milieu. « Le partage des outils respectifs et l’uniformisation de nos actions en matière d’accueil et d’intégration font partie des objectifs du comité », de préciser Mme Gagnon.

Un portrait de la Haute-Côte-Nord sur les action entreprises pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants a d’ailleurs été dressé par un chargé de projet de la MRC l’été dernier. « Le rapport ne fournit pas beaucoup de réponses puisqu’on manque de faits. Il y a peu de projets reliés à cet objectif sur le territoire », soutient la directrice.

C’est pourquoi la création d’un plan d’action territorial ou d’une politique régionale pour l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants est une des stratégies mises de l’avant par le comité.

La prochaine étape consiste en l’embauche d’une ressource qui se chargera de l’animation du comité ainsi que de la mise en place des actions sélectionnées. « Nous sommes en train de réaliser la structure de financement pour l’embauche d’un chargé de projet qui pourrait être subventionnée », indique Stéphanie Gagnon.

Pour le moment, ce sont les deux employés du service de développement économique de la MRC qui prennent en charge ces tâches fastidieuses. Toutefois, le nouvel employé devrait s’ajouter à l’équipe d’ici les six prochains mois, si tout se passe comme prévu.

Les citoyens seront impliqués dans la démarche puisque des consultations citoyennes seront prévues. « La communication avec le milieu fait partie intégrante du projet. On veut connaître les idées ou constations des résidents de notre territoire pour pouvoir créer des actions qui bénéficieront au plus grand nombre de personnes possible », conclut Mme Gagnon.