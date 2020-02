(SK) – La grande question qui mérite réflexion, estime la mairesse de Forestville et préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord Micheline Anctil: « Sommes-nous prêts à accueillir cette clientèle, cette main-d’œuvre avec ses différences? »

Invitée à se prononcer sur la pénurie de main-d’œuvre qui frappe la région lors d’une activité de la Chambre de commerce CFPL, l’élue a abordé l’immigration parmi les pistes de solution pour contrer le phénomène de la pénurie de main-d’œuvre qui, ajoute-t-elle, s’accentuera jusqu’en 2030.

« On remarque qu’ils débarquent à Montréal et qu’ils restent à Montréal. Ensemble, comment on peut les amener en région ?»

Cette dernière avance que le recrutement à l’étranger suivi d’une formation professionnelle dispensée sur place, seraient peut-être un moyen de les séduire et des les intégrer dans nos milieux pendant la formation.

« Il faut attirer, savoir accueillir, retenir et intégrer dans nos communautés, un travailleur et sa famille », avance la mairesse Anctil.